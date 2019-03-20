Обвиняемый в государственной измене руководитель «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский утверждает, что не писал заявления на имя президента России Владимира Путина с просьбой обменять его на одного из украинских политзаключенных.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в Кассационном уголовном суде Верховного суда в среду, сообщает Укринформ.

«Я не подавал никаких бумаг ни на чьи имена, никаких заявлений я не подписывал», - сказал он, отвечая на вопрос, написал он соответствующее заявление на имя Путина.

По словам Вышинского, вопрос обмена для него не важен.

«И если честно – этот вопрос меня мало интересует, меня интересует справедливость в том, что происходит со мной, а не обмен. Для меня не свобода важна, а именно справедливость», - заявил он.

Отвечая на вопрос, почему он взял российское гражданство, Вышинский отметил: «Моя жена – гражданка Российской Федерации, она живет в Москве, и я хотел бы иметь возможность жить рядом с ней по закону той страны, в которой она живет. Кроме того, других секретных мотивов у меня не было».

Он добавил, что приветствует инициативу министра иностранных дел Украины Павла Климкина упорядочить вопрос наличия у людей двойного гражданства.

Напомним, 20 марта Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда начал рассмотрение кассационной жалобы защиты руководителя «РИА Новости-Украина» Вышинского на решение суда об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Позже Вышинский во время заседания суда по его делу заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Путину за защитой.

Сейчас Вышинский находится в Киевском следственном изоляторе.