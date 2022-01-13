Риск возникновения войны в Европе в настоящее время значительно выше, чем когда-либо за последние 30 лет, заявил в четверг председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Польши Збигнев Рау.

«Кажется, что риск возникновения войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет», - заявил Рау на открытии заседания Постоянного совета этой организации, передает Интерфакс.

«В настоящее время страны-члены сталкиваются с различными вызовами миру и безопасности. Затяжные конфликты, военное противостояние, радикализация, терроризм вместе с ослаблением режима контроля над вооружениями, последствия пандемии COVID-19, а также нарушения прав человека и основных свобод ведут к росту неопределенности, непредсказуемости и усилению страха в наших обществах», - подчеркнул он.

Он заявил, что ОБСЕ со своей стороны необходимо сосредоточиться на усилиях для решения проблем в сфере безопасности в Восточной Европе, в частности, для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

«Мы будем открыты к диалогу и готовы представить инициативы, направленные на достижение взаимопонимания и снижения напряженности в регионе ОБСЕ. (...) Мы хотим уделить особое внимание улучшению ситуации в сфере безопасности, способствуя поиску мирного решения региональных конфликтов», - сказал Рау.

«Нам нужно сконцентрироваться на мирном решении конфликта вокруг Украины в соответствии с Минскими договоренностями и уважая суверенитет, территориальную целостность и единство Украины», - отметил он.

«На протяжении нескольких недель мы сталкиваемся с возможностью крупной военной эскалации в Восточной Европе. До нас недавно дошли требования о гарантиях в сфере безопасности, которые относятся к важной части области ОБСЕ», - заявил Рау.

«Мы не равнодушны к возражениям по поводу безопасности, озвученными странами-членами. (...) Я верю, что ОБСЕ - верная платформа для обсуждения каждого аспекта всеобъемлющей безопасности», - подчеркнул он.

При этом он отметил, что ситуация с возможной военной эскалацией в регионе требует «международной оценки и надлежащей реакции».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что ОБСЕ вместе с ЕС и НАТО является ключевым игроком в плане обеспечения европейской безопасности.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге по итогам переговоров РФ и США в свою очередь сообщил, что решение о дальнейших контактах с Вашингтоном по гарантиям безопасности будет принято по итогам консультаций РФ с НАТО и в рамках ОБСЕ.