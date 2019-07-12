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Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что парламент приняла Избирательный кодекс с нарушением регламента, поэтому в Офисе главы государства его тщательно изучат, прежде чем президент решит, будет ли его подписывать.

Об этом он сказал в четверг в вечернем эфире телеканала 1+1, сообщает Укринформ.

«Будет ли он подписан? Безусловно, мы проанализируем, потому что видим нарушения регламента при принятии этих вещей», - сказал Стефанчук.

Он напомнил о том, что Избирательный кодекс был принят после 17 голосований. «Родили Избирательный кодекс, которого практически никто не видел и не читал. Когда у меня спрашивают, какое я имею отношение к Избирательному кодексу, я не могу сказать. Знаю избирательный кодекс, знаю 2,4 тысячи поправок, а за что голосовали депутаты – я не знаю. Какая-то такая система принятия решений очень интересная», - подчеркнул представитель главы государства.

Как сообщал ForUm, 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении Избирательный кодекс с открытыми списками. За проголосовали 230 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Принятый документ сочетает пять действующих законов: «О выборах народных депутатов Украины», «О выборах Президента Украины», «О местных выборах», «О Центральной избирательной комиссии» и «О Государственном реестре избирателей». Он состоит из трех книг – общие принципы проведения всех выборов, общенациональные выборы (президентские и парламентские) и порядок проведения местных выборов.
ForUm

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