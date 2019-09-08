Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между Украиной и РФ о прекращении уголовного преследования лиц на паритетных началах. Об этом сказано в комментарии российского омбудсмена по поводу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, сообщает УНИАН.



Москалькова отметила, что в местах принудительного содержания в Украине остается еще немало граждан России, «которые нуждаются в помощи, защите их прав и желающих вернуться на Родину, поэтому важно продолжать работу (по их освобождению)».

«Конечно же целесообразно в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, которые имеют гражданство России и Украины, и желают вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами решить вопрос о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах», - подчеркнула российский омбудсмен.

Также она считает, что важно провести широкую разъяснительную работу о гарантиях прав граждан, которые участвуют в процессах возвращение с целью недопущения их дальнейшего привлечения к уголовной ответственности в случае желания переместиться из Украины в Россию или наоборот, а также не допустить возможных спекуляций, связанных с обращением в межгосударственные судебные органы и международные организации под надуманными предлогами.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.