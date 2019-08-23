Президент Украины Владимир Зеленский считает, что альтернативы Дню независимости быть не может, а украинцы имеют полное право участвовать в тех шествиях, в которых хотят. Об этом он сказал журналистам после участия в форуме ветеранов и волонтеров, передает Интерфакс-Украина.

«Мне кажется, что у нас есть День Независимости Украины, и это самое главное. И нет альтернативы этому дню. Если в это день люди хотят пойти... Я не считаю, что это альтернативный парад (Марш защитников Украины, – ред.), это очень неправильно. Давайте начинать с вами с риторики. Мы объединяем Украину? Я считаю, что это самое главное», - сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что если люди хотят идти шествием, они должны идти.

«У нас открытая страна. Поэтому, пожалуйста», - отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что военного парада на День Независимости в этом году не будет, сэкономленные деньги направят на премии военным.

В Офисе президента согласовали план мероприятий к 28-й годовщине Независимости Украины. Так, в 09.30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной сотни будет объявлена общенациональная минута молчания. В памятном мероприятии вместе с президентом Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. На Майдане Незалежности прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые исполнят оркестры и известные музыканты. Кроме того, состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Церемония начнется около 9:50.

Алан Бадоев и Елена Коляденко стали режиссерами Шествия достоинства.

В 11:00 начнется Марш защитников Украины с участием ветеранов.