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Установлена личность еще одного человека из числа погибших при пожаре в одесской гостинице, сообщает пресс-служба полиции.

Женщина – жительница Сумской области, 1977 года рождения.

Мероприятия по идентификации еще двух человек – ребенка и мужчины продолжаются.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

Сейчас установлены личности семи погибших.
ForUm

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