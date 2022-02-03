На территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ, Киев) начался снос павильона №19, на месте которого планируется построить «Президентский университет». Об этом сообщила основательница фестиваля «Кураж» Алена Гудкова.

По ее словам, фестиваль «Кураж» арендовал указанный павильон с 2018 года.

Сообщение о начале выполнения подготовительных работ на объекте зарегистрировано в Единой государственной электронной системе в сфере строительства 17 декабря 2021 года, свидетельствуют данные в реестре.

Согласно ему, работы на объекте включают реконструкцию павильонов №19 и №17 для размещения «Президентского университета», нового строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнами, реконструкцию здания №37 и расположенного рядом пруда.

Напомним, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский во время участия во Всеукраинском форуме «Украина 30. Образование и наука» подписал указ № 217/2021 «Вопросы проекта «Президентский университет».

В университете планируется готовить специалистов и проводить исследования по следующим направлениям: информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект; нанотехнологии; аэрокосмические технологии; энергетические технологии; биотехнологии и науки о здоровье; глобализация и международные коммуникации. Студенты нового университета смогут получить научные степени бакалавра, магистра и доктора философии (MBA, MBI, PHD).

Ожидается, что первый набор «Президентского университета» составит 120 студентов. В дальнейшем из года в год набор будет увеличиваться, а максимальное возможное количество студентов составит 2,5 тыс.

Строительство «Президентского университета» за три года обойдется в 7,2 млрд грн. На его территории предлагается разместить новые учебно-лабораторные корпуса, исследовательский центр, клинику, бизнес-центр, объекты социальной сферы, а также зону рекреации и спорта.

Ожидается, что «Президентский университет» начнет образовательный процесс с 1 октября 2023 года. Завершить строительство планируется в октябре 2025 года.