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Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника инженерной службы одной из воинских частей, халатность которого привела к гибели трех военнослужащих ВСУ. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе бюро.

Бывший начальник знал, что на дороге в районе населенного пункта Новолуганское Бахмутского района Донецкой области были заложены противотанковые мины. Тем не менее, он не обозначил взрывные устройства предупреждающими знаками и не огородил опасный участок.

Более того, бывший военнослужащий не проинформировал командование о наличии мин и не принял меры по их обезвреживанию.

Утром 14 февраля 2021 года группа военнослужащих, передвигаясь по этой дороге из одного командного пункта на другой, подорвались на минах. Трое из них погибли.

Бывший начальник инженерной службы обвиняется в халатном отношении военного должностного лица к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Обвинительный акт направлен в суд.

Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Как сообщал ForUm, 14 февраля около 10:00 в районе Новолуганского при перемещении с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибли трое военных – Александр Войтенко, Вячеслав Алексеенко и Дмитрий Мироненко.
ForUm

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