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Командование США в связи с обстановкой в Европе и действиями РФ вблизи Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в ФРГ, Польшу и Румынию, заявил в среду на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

«США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию», - сказал он.

В частности, по словам Кирби, «в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будут перемещены в Румынию, они присоединяться к 900 американских солдатам, которые находятся в Румынии», передает Интерфакс-Украина.

«Еще примерно 2 тыс. дополнительных военнослужащих будут переведены в ближайшие дни из США в Польшу и Германию», - продолжил он, отметив, что все эти перемещения войск не имеют отношения к 8,5 тыс. военнослужащим, которые готовы к переброске в Европу. «Эти 8,5 тыс. солдат пока не размещаются, но готовы к переброске в случае распоряжения», - подчеркнул Кирби.

Представитель Пентагона отметил, что задача этих сил состоит в «сдерживании агрессии» и «улучшении оборонительных возможностей стран-союзниц, находящихся на передовой».

Кроме того, по словам Кирби, «силы в Румынии под командованием НАТО намерена разместить Франция».

«Я хочу прояснить некоторые вопросы. Эти перемещения носят временный характер. Эти перемещения являются ответом на нынешнюю ситуацию в сфере безопасности», - подчеркнул он.

Он заверил, что складывающаяся обстановка требует «усиления средств сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО». Кирби заверил в нерушимой приверженности Вашингтона соблюдению статьи 5 устава НАТО.

В статье 5 устава НАТО говорится, что члены альянса соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом. В такой ситуации страны НАТО должны быть готовы применять любые меры по защите партнера, в том числе - применить силу.
ForUm

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