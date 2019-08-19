Владелец одесского отеля «Токио Стар», в котором в результате пожара погибли 9 человек, Вадим Черный направил письмо президенту Владимиру Зеленскому, где пояснил, что пожарная автоматика в отеле направила сообщение о пожаре в охранную компанию, но та не вызвала пожарных.

Фото письма без подписи и даты опубликовала Думская.

В нем Черный указал, что «Токио Стар» работает уже 14 лет без всяких случаев. Он уверяет, что система пожарной безопасности была согласована с пожарными, в отеле работала дымовая и пожарная сигнализация. Когда отель начал гореть, система направила сигнал охранной фирме «Карабинер», с которой у них подписан договор и услуги которой всегда оплачиваются. Но охранная фирма не вызвала пожарных. Уже впоследствии сотрудники отеля сами позвонили в ГосЧС.

Когда полицейские пытались осмотреть пульт «Карабинера», их туда не пустили.

Черный также заявил, что единственной причиной его задержания является желание «выслужиться» перед президентом, ведь кроме поста Зеленского у следователя не было доказательств его виновности.

«Господин Президент, должен ли я быть в тюрьме?» - резюмировал предприниматель.

Напомним, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, в отеле «Токио Стар» произошел пожар. Погибли девять человек и еще 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек.

Полиция назвала три версии возникновения пожара в одесской гостинице: поджог с целью скрыть возможное убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами.

Президент Владимир Зеленский заверил, что за пожар в одесском отеле «Токио Стар», унесшей восемь жизней, будут нести ответственность не только непосредственные виновники трагедии, но и владелец.

Правоохранители задержали владельца сгоревшей гостиницы 17 августа.