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В Молдове на трассе R-6 нашли застреленным Юрия Лункашу из окружения беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

Как сообщает Noi. md, близкий друг олигарха выстрелил себе в голову и скончался на месте происшествия.

Инцидент произошел в субботу, 17 августа.

По словам водителя Лункашу, который вызвал полицейских, бизнесмен попросил его покататься, чтобы подышать свежим воздухом.

В пути Лункашу попросил остановить машину в поле и написал записку следующего содержания: «Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором».

Водитель рассказал, что Лункашу вышел из машины, после чего выстрелил себе в голову из пистолета Astra № 85 034, калибра 6.35.

По словам источников Noi. md, Лункашу является близким другом Плахотнюка.

Напомним, что в правительстве Молдовы анонсировали расследование возможного вывода средств из страны главой Демократической партии Владимиром Плахотнюком.

Известно, что Плахотнюк покинул страну после смены власти. Власти Молдовы обратились к Украине с просьбой помочь установить местонахождение молдавского олигарха. 
ForUm

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