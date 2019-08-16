Критически важным фактором для сохранения НАБУ в самые сложные моменты существования бюро была поддержка западных партнеров Украины, заявил его глава Артем Сытник.

Так в интервью журналу НВ Сытник прокомментировал вопрос о том, повлиял ли на его отношения с американскими партнерами инспирированный Юрием Луценко скандал о возможном вмешательстве НАБУ в выборы в США.

«С первого дня создания НАБУ мы ощущали и сейчас ощущаем поддержку наших западных партнеров. Я уже много раз на протяжении этих лет говорил о том, что это [поддержка Запада] действительно было определяющим фактором для сохранения институции в самые сложные моменты», — заявил Сытник.

«А то, что наш генпрокурор имеет бурную фантазию, это действительно факт, который также знают по всему миру», — добавил глава НАБУ.

Он также выразил надежду, что Украина «больше никогда не наступит на те же грабли, когда главным правоохранителем государства — генеральным прокурором — стал политик без юридического образования».

Он напомнил, что многие заявления Луценко впоследствии оказались неправдивыми. «Причем сам Луценко потом их опровергал. Например, о каком‑то мифическом списке посла США. Конечно, позитивного имиджа Украине на международной арене это точно не добавляло», — резюмировал Сытник.

Напомним, народный депутат Борислав Розенблат обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и народного депутата Сергея Лещенко в обнародовании материалов «черной бухгалтерии» Партии регионов, в которых фигурировал глава штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Пол Манафорт.

В марте Генпрокуратура Украины начала расследование возможного вмешательства украинцев в выборы президента США в 2016 году в пользу кандидата Хиллари Клинтон.