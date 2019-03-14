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Народный депутат Борислав Розенблат обвинил директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника и народного депутата Сергея Лещенко в обнародовании материалов «черной бухгалтерии» Партии регионов, в которых фигурировал глава штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа Пол Манафорт.

Как заявил нардеп в кулуарах Рады, данные досудебного расследования были обнародованы в пользу кандидата на пост президента США Хилари Клинтон.

Розенблат напомнил, что обратился в Окружной админсуд Киева с иском к указанным лицам в октябре 2017 года, в котором просил суд признать действия Сытника и Лещенко о разглашении информации противоправными.

«11 декабря 2018 мой иск был удовлетворен в полном объеме», - заявил нардеп.

Розенблант подчеркнул, что материалы досудебного расследования «черной кассы» Партии регионов были обнародованы в разгар перевыборной гонки в СШАс целью дискредитации кандидата Трампа и помощи Хилари Клинтон.

«11 марта 2019 я получил доказательство того, что директор НАБУ непосредственно вмешивался в избирательный процесс в США, а именно на аудиозаписи, которыми я располагаю, Сытник четко говорит, что помогал Клинтон в избирательной кампании», - заявил нардеп, и передал флешки присутствующим журналистам.

Также в связи с этим он попросил обеспечить ему защиту от преследований украинской власти.
ForUm

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