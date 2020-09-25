Суд изменил меру пресечения экс-нардепу Татьяне Чорновол с ночного домашнего ареста на личное обязательство.

Об этом сообщила ее адвокат Ирина Кузина, передает Укринформ.

«Вчера рассмотрели этот вопрос, и Черновол изменили меру пресечения на личное обязательство. Был предоставлен перечень свидетелей, с которыми она не может общаться. По территории общения - она ​​неограничена по Украине, только за границу не может выезжать», - сказала Кузина.

Напомним, 16 апреля 2020 Печерский районный суд Киева отправил Черновол под круглосуточный домашний арест до 8 июня. 24 апреля суд смягчил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Ранее следователи ГБР сообщили ей подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины).