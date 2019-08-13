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Бывший член Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), директор госпредприятия «Оператор рынка» Владимир Евдокимов вышел из-под стражи под залог, сообщила адвокат Татьяна Черезова, передает УНИАН.

«Вчера его двоюродный брат сумму залога внес. Мы уже подали апелляционную жалобу, так как мой клиент не признает свою вину в том преступлении, которое ему инкриминируют», - сказала Черезова, добавив, что сумма залога составила 1,9 миллиона гривен.

Напомним, по данным следствия, в марте 2016 года НКРЭКУ ввела формулу расчета тарифа на электроэнергию, включив в нее несуществующие затраты на доставку и перевалку угля из портов Европы в Украину - так называемую формулу «Роттердам+».

Следствие собрало доказательства того, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг. нанесено 18,87 млрд грн убытков, из которых 14,3 млрд грн получили частные компании-инициаторы введения «Роттердам+».

8 августа НАБУ сообщило о подозрении в злоупотреблении служебным положением шести подозреваемым в этом деле, однако только двум из них - непосредственно (в том числе Евдокимову), еще четверых вызвали к детективам.

9 августа Соломенский районный суд Киева избрал Евдокимову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с альтернативой залога в 2 млн грн. 

Кроме того, Соломенский районный суд Киева разрешил выйти из-под стражи экс-начальнику отдела НКРЭКУ Тарасу Ревенко под залог 1 млн 900 тыс. грн при условии внесения суммы в течение 5 дней.
ForUm

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