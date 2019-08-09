Соломенский суд Киева избрал меру пресечения одному из подозреваемых в деле о скандальной формуле »Роттердам+», экс-члену НКРЭКУ Владимиру Евдокимову в виде содержания под стражей с возможностью залога в 2 миллиона гривен, сообщает УНИАН.
При этом, прокуроры САП требовали назначить залог в 25 раз больший: 50 миллионов гривен.
Решение приняла судья Соломенского суда Мария Зелинская.
Как сообщал ForUm, 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы «Роттердам+». По мнению следствия, они нанесли потребителям электроэнергии ущерб на сумму почти 19 млрд гривен.
Бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк отверг обвинения, выдвинутые ему в рамках дела «Роттердам+».
Компания ДТЭК Рината Ахметова назвала подозрения безосновательными.
В марте 2016 Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, ввела новую схему расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, по которой туда, в частности, закладывается стоимость угля для ТЭС и его доставки в Украину из порта Роттердам в Нидерландах.
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