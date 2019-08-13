Соломенский районный суд Киева разрешил выйти из-под стражи экс-начальнику отдела НКРЭКУ Тарасу Ревенко под залог 1 млн 900 тыс. грн при условии внесения суммы в течение 5 дней, сообщает 5 канал.

«…до 10 октября он обязан не покидать пределов Киева без разрешения следствия, прибывать к правоохранителям по первому требованию и воздерживаться от общения с сотрудниками НКРЭКУ относительно обстоятельств уголовного производства», - говорится в сообщении.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры инкриминируют Ревенко причастность к разработке самой формулы «Роттердам +» в 2016 году.

Сторона обвинения ходатайствовала об аресте на 60 суток или залог в 5 млн грн. Сумму объясняли нанесенным государству ущербом на 19 млрд грн. Суд не удовлетворил требований прокуратуры.

Адвокаты Ревенко считают необоснованным подозрение в отношении него, и указывают, что прокуроры не предоставили решение Окружного административного суда Киева, апелляционной и кассационной инстанций, признавших формулу законной и экономически обоснованной.

8 августа сообщалось, что Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком два месяца с альтернативой залога в 2 млн грн бывшему члену НКРЭКУ, фигуранту дела «Роттердам+» Владимиру Евдокимову.

Как известно, по данным следствия, в марте 2016 года НКРЭКУ ввела формулу расчета тарифа на электроэнергию, включив в нее несуществующие затраты на доставку и перевалку угля из портов Европы в Украину - так называемую формулу «Роттердам+».

Следствие собрало доказательства того, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг. нанесено 18,87 млрд грн убытков, из которых 14,3 млрд грн получили частные компании-инициаторы введения «Роттердам+».

8 августа НАБУ сообщило о подозрении в злоупотреблении служебным положением шести подозреваемым в этом деле, однако только двум из них - непосредственно (в том числе Евдокимову), еще четверых вызвали к детективам.