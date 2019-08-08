После гибели четырех украинских военных на Донбассе во время перемирия в Евросоюзе ожидают, что Москва повлияет на сепаратистов, чтобы немедленно прекратить бои, заявила пресс-секретарь ЕС в среду, 7 августа, сообщает DW.

«Интенсивные бои, которые состоялись вчера (6 августа. - Ред.) под Павлополем в Донецкой области Украины, привели к убийству четырех украинских военнослужащих, что является наибольшим количеством жертв за один день с октября 2018 года. Это является очевидным нарушением согласованного режима прекращения огня, которое ставит под угрозу жизни гражданских жителей», - говорится в заявлении.

Представитель ЕС отметила важность полного соблюдения режима прекращения огня. «Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свой значительное влияние на сепаратистов, которых поддерживает, чтобы немедленно прекратить бои», - отметили в ЕС.

Кроме того, пресс-секретарь отметила, что Брюсселю известно о призыве президента Владимира Зеленского провести встречу «нормандской четверки» на уровне глав государств. «Мы подчеркиваем важность усиления переговорных усилий, направленных на устойчивое и мирное разрешение конфликта. Мы подтверждаем нашу полную поддержку действиям «нормандского формата», ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы», - подытожила пресс-секретарь.

Как сообщал ForUm, 6 августа в зоне проведения операции Объединенных сил в результате вражеских обстрелов погибли 4 украинских военных. Погибшие – бойцы 36-й бригады морской пехоты.

Зеленский призвал лидеров стран-участниц «нормандского формата» как можно скорее собраться для проведения переговоров в связи гибелью военных.

Кроме того, 7 августа он провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Берлине заявили, что не готовы сообщить дату возможной встречи лидеров стран «нормандского формата».

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал проведение встречи лидеров стран-участниц «нормандского формата».