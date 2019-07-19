Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве в рамках расследования дела относительно так называемой формулы «Роттердам +». Об этом говорится в заявлении ICU, сообщает УНИАН.

«ICU заявляет об активизации политического давления на группу. Несмотря на то, что ранее ICU полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации относительно сделок с ценными бумагами компании DTEK Finance PLC. (Великобритания) в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ по факту возможного нарушения, № 52017000000000209 от 24.03.2017, в настоящее время в офисе ICU проходит обыск», - говорится в заявлении.

ICU заверяет, что оказала полное содействие правоохранительным органам, в очередной раз предоставив все затребованные документы. «Претензий со стороны правоохранительных органов касательно данных сделок в компанию не поступало», - утверждают в компании.

Отмечается, что группа работает в штатном режиме, а текущий обыск расценивает не иначе как «попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст». «Причиной данного давления ICU видит недовольство нынешней властью и ее окружения реформами, проведенными своими предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU», - считают в компании.

Напомним, 19 июля детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в помещениях ОАО «Автомобильная Компания «Богдан Моторс», в том числе в спортклубе «5 элемент».



