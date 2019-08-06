Оснований для роста цен на дизельное топливо и сжиженный газ в Украине в связи с введением спецпошлин на поставки топлива трубопроводным транспортом из России нет, так как наша страна существенно нарастила поставки из других направлений, сообщил в ходе брифинга представитель президента в правительстве Андрей Герус.

«Мы видим, что в августе будет даже некоторый профицит. У нас будет полностью сбалансированный рынок даже без работы трубопроводом», - сказал Герус. «Никакого дефицита не вижу. Вижу изменение структуры рынка. Доля поставок из России снизится с 45% до 15-25% в августе-сентябре, а поставки из других источников вырастут», - добавил он.

По словам Геруса, Украина увеличила поставки морем в 3-4 раза, из Беларуси - на 25%, а из ЕС - в 2 раза. Также ожидается увеличение производства украинскими нефтеперерабатывающими заводами.

Он отметил, что Россия с 1 августа полностью остановила поставки топлива трубопроводным транспортом, а часть объемов переброшена на железнодорожный транспорт.

Присутствовавший на пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что мощности терминалов в морских портах Украины позволяют многократно увеличить объемы поставки нефтепродуктов, а госкомпания Укрзализныця имеет возможность обеспечить достаточное количество подвижного состава для перевозок нефтепродуктов.

«Транспортно-логистические решения есть, конкуренция – двигатели прогресса, и чем дольше бенефициары трубопроводных поставок будут избегать уплаты налогов в украинский бюджет, тем больше они потеряют на рынке», - сказал он.

Также Омелян сообщил, что сегодня было принято решение сформировать в Украине оперативный штаб, который будет мониторить ситуацию на рынке нефтепродуктов.

Напомним, 17 июля Кабинет Министров Украины принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из РФ дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

25 июля один из крупнейших импортеров дизтоплива в Украину Wexler Group с 1 августа приостановит поставки дизтоплива происхождением из РФ трубопроводным транспортом.

Импорт дизельного топлива в июле 2019 года вырос на 19,8%, по отношению к уровню поставок в июле 2018 г, до рекордных объемов – 658,5 тыс. т. По отношению к объемам импорта в предшествующем июне 2019 г., прирост составил 45%.