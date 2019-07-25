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Один из крупнейших импортеров дизтоплива в Украину Wexler Group с 1 августа приостановит поставки дизтоплива происхождением из РФ трубопроводным транспортом, сообщается на странице компании в Facebook.

«С 1 августа Wexler Group вынуждена приостановить поставки дизельного топлива происхождением из РФ трубопроводным транспортом в связи с принятием постановления Кабинета Министров Украины № 624 о «Вопросе введения специальной пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, ввозимые на таможенную территорию Украины» , которой в частности устанавливается дополнительную спецпошлину 3,75% с 1 августа и 4% с 1 октября на импорт дизельного топлива», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что решение принято в связи с тем, что дополнительная спецпошлина «делает дальнейшие поставки топлива трубопроводным транспортом экономически нецелесообразными».

Напомним, 17 июля Кабинет Министров Украины принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из РФ дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа. 
ForUm

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