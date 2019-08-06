Импорт дизельного топлива в июле 2019 года вырос на 19,8%, по отношению к уровню поставок в июле 2018 г, до рекордных объемов – 658,5 тыс. т. По отношению к объемам импорта в предшествующем июне 2019 г., прирост составил 45%.

Как сообщает Nefterynok, к такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании UPECO на основании данных трейдинговых компаний.

В структуре поставок железнодорожным транспортом поступило 357,8 тыс. т, импорт трубопроводного ДТ составил 227,1 тыс. т, танкерные поставки – 72,8 тыс. т, авто – 0,7 тыс. т. Отметим, что из суммарных поставок по ж/д – 61,2 тыс. т приходится на трубопроводное дизтопливо с перевалки на ЛПДС «Гомель» (Беларусь) поступившее в Украину по ж/д через белорусско-украинскую границу.

Почти половина импорта в июле – дизтопливо производства российских заводов: НПЗ группы «Роснефть» – 288,3 тыс. т, Волгоградский НПЗ («Лукойл») – 25,3 тыс. т. Вторым поставщиком ДТ выступает Беларусь – 234,5 тыс. т. (Мозырский НПЗ – 93,4%, Новополоцкий НПЗ – 6,6%). Импорт с литовского Мажейкяйского НПЗ (Orlen) составил 36,9 тыс. т. Морским транспортом оформлено по 21-26 тыс. т ДТ из Греции, Индии, и Туркменистана.

Отметим, что шесть крупнейших трейдеров оформили больше половины импортных поставок за июль: «Анвитрейд» – 12,7%, «БНК-Украина» – 9,8%, ОККО – 9,3%, WOG – 9,1%, Parallel – 4,7%, «Альянс Энерго Трейд» – 4,7%.

Таким образом, с учетом производства ДТ в Украине, баланс рынка дизтоплива в июле 2019 года превышает 700 тыс. т. Добавим, ранее максимальный месячный баланс наполнения рынка в 2014-2019 гг., наблюдался в октябре 2018 г. – 684,6 тыс. т.

Напомним, 17 июля Кабинет Министров Украины принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из РФ дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

25 июля один из крупнейших импортеров дизтоплива в Украину Wexler Group с 1 августа приостановит поставки дизтоплива происхождением из РФ трубопроводным транспортом.