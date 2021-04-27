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Месячный объем дизтоплива на рынке Украины оптимальный для обеспечения всех необходимых процессов, заявили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

«Минэкономики в ежедневном режиме осуществляет мониторинг остатков дизельного топлива. На сегодня месячный объем дизтоплива на рынке Украины является оптимальным и сбалансированным для обеспечения всех необходимых рыночных процессов», - прокомментировал министр Игорь Петрашко.

В совещании по вопросу баланса дизельного топлива на рынке Украины приняли участие ключевые стейкхолдеры нефтегазового рынка, в частности, представители Нефтегазовой ассоциации Украины, ведущих поставщиков дизельного топлива и АО «Укрзализныця».

В то же время, с целью недопущения дефицита дизтоплива на рынке Украины, Минэкономики и представители АО «Укрзализныця» договорились, что в случае необходимости будет обеспечена дополнительная доставка из портов топлива, ввезенного на территорию Украины морским транспортом. Для этого «Укрзализныця» имеет все резервы.

В свою очередь, трейдеры дизельного топлива сообщили, что на май планируется увеличение поставок дизтоплива в Украину из Республики Беларусь, Литвы, Венгрии, Турции, в том числе путем увеличения поставок морским транспортом.

Минэкономики будет продолжать мониторинг производства, импорта и потребления дизтоплива, а также периодические встречи с участниками рынка для обеспечения дальнейшей стабильной ситуации.
ForUm

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