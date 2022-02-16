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Во время рабочей поездки в Ривненскую область президент Украины, Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский проверил ход тактических учений подразделений ВСУ и других сил безопасности и обороны в рамках командно-штабных учений «Метель-2022».

Как сообщили ForUm'у в пресс-службе ОП, Зеленский осмотрел образцы вооружений, переданных Украине иностранными партнерами. В частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, ракетный комплекс Stinger и т.д.

Силы безопасности и обороны на практике отработали ведение боевых действий в пограничной полосе по срыву организованного выдвижения условного противника и его уничтожению. Подразделения производили огневое поражение техники и личного состава врага при его выдвижении, развертывании и наступательных действиях.

В учебном бою военные подразделения активно применяли, в частности, боевую авиацию, отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, среди прочего Bayraktar ТВ2, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, современные противотанковые управляемые ракеты отечественного производства «Стугна-П Корсар» и предоставлены нашими партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

Военнослужащие продемонстрировали высокий уровень слаженности и взаимодействия при осуществлении маневра подразделений и проведении контратак для максимального огневого поражения условному противнику.

Глава государства ознакомился с работой оперативного состава на командном пункте механизированной бригады, где отметил высокий уровень подготовки военнослужащих при управлении подразделениями бригады, силами и средствами подразделений других составляющих сил безопасности и обороны при выполнении задач в определенной зоне.

Зеленский поблагодарил участвующий в учениях личный состав за высокий уровень профессионализма, мастерства, умелые и слаженные действия, продемонстрированные во время выполнения учебно-боевых задач.
ForUm

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