Адвокат Игорь Головань заявил, что пятый президент, народный депутат Петр Порошенко не явился на допрос в Службы безопасности из-за того, что его не проинформировали в предусмотренном законом порядке.

«Теперь уже СБУ возобновило противоправную практику ГБР вызвать пятого президента не в предусмотренном законом порядке - путем вручения повестки, а публикациями на сайте. Да еще и отмечая в тексте «интернет-повестки» телефон для связи, который не работает», – написал он на своей странице в Facebook.

Позже адвокат сообщил, что связался с СБУ и согласовал дату визита Порошенко.

Напомним, 27 мая пятый президент, народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ.

Его него повторно вызвали на допрос 31 мая 2021.