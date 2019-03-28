Департаментом международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры завершено расследование в отношении Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Он отметил, что Курченко подозревается в совершении следующих особо тяжких преступлений против государства Украина:

- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, принадлежащим ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укргаздобыча», в соучастии с должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Министерства топлива и энергетики), Министерства экономики Украины (Министерства экономического развития и торговли), Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины», должностными лицами областных государственных администраций и другими лицами, чем причинен указанным предприятиям ущерб на общую сумму 2 млрд 196 млн 176 тыс. 418,64 гривен, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов;

- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах - денежными средствами, принадлежащими публичному акционерному обществу «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- законченном покушении на завладение путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах - денежными средствами, принадлежащими ПАО «НАК« Нафтогаз Украины» в сумме 5 млрд 100 млн 36 тыс 180 грн;

- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787 млн 396 тыс. 148,99 грн., которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ЧАО «Реал Банк» с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами ЧАО «Реал Банк» в особо крупных размерах на общую сумму 4 млрд 707 млн 267 тыс. 476,52 грн при выдаче кредитов подконтрольным Курченко предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами ЧАО «Брокбизнесбанк» на общую сумму 865 млн 879 тыс. 925,97 грн путем противоправного предоставления ЧАО «Брокбизнесбанк» межбанковских кредитов в пользу ЧАО «Реал Банк» и незаконном размещении ЧАО «Брокбизнесбанк» средств на корреспондентском счете в ЧАО «Реал Банк» с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами ЧАО «Брокбизнесбанк» на общую сумму 1 млрд 436 млн 723 тыс. 153 грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности, в нарушение требований действующего законодательства Украины с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением чужим имуществом - денежными средствами ЧАО АБ «Укргазбанк» на общую сумму 502 млн 311 тыс. 170,64 грн путем заключения фиктивных договоров купли-продажи ценных бумаг - облигаций Государственного ипотечного учреждения с ЧАО АБ «Укргазбанк» и Государственным ипотечным учреждением с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом - денежными средствами ПАО «Аграрный фонд» на общую сумму 2 млрд 069 млн 194 тыс. грн путем заключения ЧАО «Брокбизнесбанк» мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ПАО «Аграрный фонд» и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

- фиктивном предпринимательстве, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившем крупный материальный ущерб, совершенном повторно.

По словам Луценко, в ходе расследования обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений установлены другие лица, принимавшие в них участие.

Генпрокурор подчеркнул, что на сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний).

«Из тех лиц, которым сообщено о подозрении, в отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, 4 человека постановлениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. В отношении 15 человек продолжаются судебные разбирательства», – отметил он.

При этом Луценко сообщил, что общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд грн, а общая сумма возмещенных убытков составляет более 1,5 млрд долл. США. Также следствие работает для дачи оценки другим фигурантам данного уголовного производства.