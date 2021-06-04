Пятый президент Украины, народный депутат Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко прибыл на допрос в Службу безопасности Украины.
Порошенко зашел в здание СБУ с улицы Ирининской, передает УНИАН.
Его адвокат Илья Новиков заявил, что сейчас сторона Порошенко не будет давать никаких комментариев.
Напомним, 27 мая пятый президент, народный депутат Украины Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ.
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