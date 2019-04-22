Генеральная прокуратура вызывает на допрос бывшего главу Администрации Президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Национального банка Украины Валерий Гонтареву по делу о расследовании преступлений бизнесмена Сергея Курченко. Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Также на допрос вызываются управляющий директор компании ICU Константин Стеценко и бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. ГПУ вызывает вышеуказанных лиц также для вручения подозрения.

Подозрение Гонтаревой касается хищений и содействия преступникам, Филатову и Ложкину – легализации незаконных доходов и содействие.

Все трое вызваны на 23 и 25 апреля.

Документы подписаны 18 апреля.

В марте ГПУ сообщила, что сообщения о подозрении бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации Президента Борису Ложкину, заместителю главы АП Алексею Филатову и управляющему партнеру группы компаний ICU Константину Стеценко было осуществлено с нарушением процессуального законодательства.