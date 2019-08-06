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Литовские дипломаты работают, чтобы Евросоюз не признавал российские паспорта, выданные Россией жителям Луганской и Донецкой областей Украины с 24 апреля 2019 года.

Об этом говорится в заявлении МИД Литвы, сообщает Delfi.

«В данный момент мы активно работаем над координированным ответом на уровне ЕС на продолжающиеся нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выданные Российской Федерацией документы жителям Украины во временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях Украины», - говорится в заявлении.

Эти обсуждения Литва подтвердила после того, как Эстония решила не признавать такие паспорта.

«В этот момент в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены вместе с ведомствами ЕС ищут способы, как реализовать технически скоординированную и единую политику ЕС относительно непризнания таких паспортов», - сообщает министерство.

«Мы придерживаемся позиции о том, что когда Еврокомиссия утвердит соответствующие меры, все члены ЕС на почве общего подхода и совместно не признают эти паспорта. Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры», - заявили в МИД.

Как ранее сообщал ForUm, президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинский из дружественных стран, а также  людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.
ForUm

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