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Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко ушел в отпуск до 9 августа.

Соответствующее распоряжение городского главы №693 от 2 августа обнародовано на сайте КГГА.

«По согласованию с президентом Украины отбываю в ежегодный основной отпуск сроком на 5 календарных дней - с 5 по 9 августа 2019 года», – говорится в документе.

Как сообщал ForUm, заседание Кабинета Министров Украины, на котором должен быть рассмотрен вопрос увольнения Кличко с должности главы КГГА, на этой неделе снова не состоится.  

На прошлой неделе Кабмин также не собирался на заседание.

Правительство должно рассмотреть вопрос увольнения Виталия Кличко с должности главы КГГА. Таким образом его рассмотрение переносится. 
ForUm

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