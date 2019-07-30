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Премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске, поэтому очередного заседания Кабинета Министров на этой неделе не будет.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Василия Рябчука.

«Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством правительства не будет», - сказал он.

Как известно, заседание правительства традиционно проходят в среду.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что  рассмотрит представление на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на ближайшем заседании.

 
ForUm

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