Премьер-министр Владимир Гройсман находится в отпуске, поэтому очередного заседания Кабинета Министров на этой неделе не будет.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Василия Рябчука.
«Премьер находится в официальном отпуске. Поэтому под его председательством правительства не будет», - сказал он.
Как известно, заседание правительства традиционно проходят в среду.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что рассмотрит представление на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на ближайшем заседании.
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