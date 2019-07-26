Кабинет Министров на ближайшем заседании рассмотрит представление на увольнение с должности председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал в эфире радио «Новое время», передают Українськi Новини.

«Это не представление кандидатуры. Это мы получили запрос от Президента на согласование (увольнения). Вы знаете, что, согласно Конституции, все главы ОГА слагают полномочия перед новоизбранным Президентом Украины. То есть, абсолютно логичная история, и по многим губернаторам она уже прошла. Так или иначе, он сложит свои полномочия», - сказал он.

При этом премьер отметил, что он не знает, будет ли Зеленский переназначать Кличко, поскольку не обсуждал с ним этот вопрос.

«Как премьер-министр я внесу этот вопрос на ближайшее заседание правительства для рассмотрения. Все предыдущее решения такого характера были поддержаны правительством... Как решит правительство - посмотрим. У нас еще не было дискуссии по этому вопросу, потому что мы письмо получили, по-моему, в среду утром», - добавил он.

Напомним, 24 июля спикер премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук сообщил, что Кабинет Министров получил просьбу от президента Зеленского уволить Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Согласно Конституции, председателя КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства. В то же время в соответствии с решением Конституционного суда, Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой.

Виталий Кличко впервые избран Киевским городским головой с 5 июня 2014 года. Должность председателя КГГА он занимает с 25 июня.

Партия «Слуга народа» инициирует новый законопроект, предусматривающий разделение должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации. В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае распределения полномочий он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы.

Ранее Кличко прокомментировал слухи о своей отставке с должности председателя КГГА. В СМИ также распространялась информация о возможном назначении на эту должность директора телеканала «1+1» Александра Ткаченко.