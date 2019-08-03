Владимир Зеленский заявил, что не считает подрывом доверия к журналистам историю с «отставкой» главы Офиса президента Андрея Богдана.

Также Зеленский сказал, что не видит оснований для опровержения информации относительно заявления Богдана.

На вопрос журналиста, считает ли он необходимым уволить Богдана после истории вокруг его заявления об отставке, поскольку целые сутки общество было дезинформировано, Зеленский ответил: «Я же не знаю, что вы делали, чем вы занимались. Кто-то дезинформировал общество».

На реплику журналистки о том, что «фактически это был шаг к подрыву доверия к медиа», он сказал: «Я ничего не подрывал. Наши парни — это одна команда. Мы не держимся за кресла. Я могу еще раз повторить».

На вопрос о том, что не было опровержения заявления Богдана Зеленский сказал: «Я не знаю — опровержения чего? Он же написал заявление, это правда. В чем неправда? Человек готов в любое время, когда общество хочет, или когда человек хочет».

Как сообщал ForUm, накануне СМИ распространили информациюотносительно заявления об увольнении руководителя ОП Андрея Богдана.

Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка опроверг эту информацию.

Сегодня Зеленский сказал, что заявления об увольнении написали заранее все члены его команды, и он их подпишет, если те не смогут справиться с работой.