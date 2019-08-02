В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали «ерундой» слухи о написании Андреем Богданом заявления об отставке с поста главы ОП по собственному желанию.
Об этом заявил заместитель руководителя ОПУ Руслан Рябошапка, сообщает УНИАН.
«Это ерунда ... не дождетесь», - подчеркнул Рябошапка.
Он полагает, что слухи об отставке Богдана СМИ распространяют намеренно.
В пресс-службе главы государства отказались комментировать информацию о подлинности заявления Богдана.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию.
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