Руководитель Офиса президента Андрей Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания», - говорится в заявлении, которым располагает Украинская правда.

При этом комментариев самого Богдана пока нет.

В то же время другие источники, в том числе, в Офисе президента, не подтвердили информацию об увольнении.

21 мая Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

Журналисты и общественные активисты утверждали, что Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе до октября 2024 года. Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.

Замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что закон об очищении власти не распространяется на должности в АП.

Сам Богдан утверждал, что он «абсолютно несправедливо» попал под закон о люстрации.