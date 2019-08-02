Нацгвардейцы никоим образом не будут использованы для ограничения прав и свобод граждан, заявили в МВД.

«Уважаемые украинцы, от вас поступило много замечаний относительно самостоятельного патрулирования улиц городов и населенных пунктов гвардейцами. Вы выразили опасения, что они будут иметь неограниченные полномочия и нарушать ваши права. Прежде всего, хотим вам напомнить, что в своей деятельности НГУ руководствуется исключительно Конституцией Украины и Законом о Национальной гвардии!» - подчеркнули в ведомстве.

В МВД уверяют, что самостоятельные патрули гвардейцев на улицах населенных пунктов призваны обеспечивать охрану жизни, прав, свобод и законных интересов граждан и государства от преступных и иных противоправных посягательств.

Также отмечается, что патрули гвардейцев будут нести службу в особо криминогенных районах городов и в местах массовых скоплений людей.

«В случае возникновения ситуации, которая может угрожать вашей жизни и здоровью, гвардейцы обязательно придут вам на помощь», - пообещали в МВД.

Также отмечаем, что самостоятельные патрули Национальная гвардия Украины действуют в координации с Национальной полицией.

«Поэтому, все опасения граждан относительно превышения прав гвардейцами - абсолютно беспочвенны!» - заверили в МВД.

Как сообщал ForUm, с 1 августа 2019 военнослужащие Национальной гвардии Украины будут выполнять задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей.

Предусмотрен такой перечень превентивных мер: проверка документов, опрос лица; поверхностная проверка и осмотр; остановка транспортного средства; требование оставить место и ограничение доступа к определенной территории; ограничение передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью; проникновение в жилище или другое владение лица; проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел; применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи; проверка соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц.

593 патруля заступили на дежурство по всей территории государства.