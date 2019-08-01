Боевики группировки «ЛНР» не пускают саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской для разминирования прилегающей территории. Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на пресс-службу Станично-Луганской районной государственной администрации.



Сегодня Станично-Луганская РГА опубликовала видео, на котором наблюдатель ОБСЕ передал представителю украинской стороны СЦКК, что члены незаконных вооруженных формирований не разрешат проводить работы на той стороне моста.

В пресс-службе райгосадминистрации подчеркнули, что провести разминирование на другой стороне моста должны именно украинские саперы.



«Если даже со стороны боевиков так называемые саперы проведут работы, то кто будет нести ответственность, если что-то случится?» — пояснили в РГА. Там отметили, что работы по реконструкции моста будут проводить украинские строители и за их безопасность должны отвечать украинские саперы.



В Станично-Луганской РГА добавили, что вопрос доступа саперов ГосЧС Украины на другую сторону будет поднят представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмы. Также сегодня на КПВВ «Станица Луганская» приезжал губернатор Луганской области Виталий Комарницкий. Он также намерен поднять вопрос доступа саперов на своем уровне, рассказали в пресс-службе райгосадминистрации.

Как сообщал ForUm, 8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что готов дать боевикам на Донбассе 8 дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской и уже через месяц он должен быть готов.

Главарь группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что воспримет действия Украины на мосту у Станицы Луганской как акт агрессии.

24 июля украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.

Однако боевики не позволили обследовать мост специалистам, которые прибыли, чтобы оценить уровень его разрушения и впоследствии изготовить соответствующий проект.

С 1 августа было решено начать в этом районе разминирование как предварительный этап ремонтных работ.