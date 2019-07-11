Главарь группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что воспримет действия Украины на мосту у Станицы Луганской как акт агрессии. Об этом он написал в Twitter.

«Любые односторонние действия Украины на территории «ЛНР», частью которой, напоминаю, является и станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии», - написал он.



Пасечник обвинил Зеленского в желании сорвать разведение вооружения, а также заявил, что «в случае необходимости, и мост мы восстановим сами. И на нашей стороне, и на вашей».



Также он заявил, что представители группировки «озвучат предложения в Минске».



Как сообщал ForUm, президент Владимир Зеленский заявил, что готов дать боевикам на Донбассе 8 дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской и уже через месяц он должен быть готов.

«Для того, чтобы построить мост, надо чтобы та сторона демонтировала бетонные укрепления. Они сказали, что могут это сделать технически за 8-10 дней», - сказал Зеленский.