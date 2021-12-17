При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры 45-летнему жителю Васильевского района Днепропетровской области заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Досудебное расследование установило, что с 2014 года по настоящее время мужчина находится в составе разведывательной роты 1-го мотострелкового батальона 3-й отдельной бригады 1-го армейского корпуса так называемого Министерства обороны «ДНР» в должности старшего разведчика.

В ходе дислокации указанного незаконного вооруженного формирования на окраине Горловки злоумышленник осуществлял разведывательные выходы и участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в районе поселка Логвиново, городов Углегорск и Дебальцево.

Кроме того, в обязанности боевика входит наблюдение и фиксация участков фронта, на которых ведутся боевые действия, охрана специалистов технической разведки и объектов инфраструктуры, захваченных оккупационными властями РФ.