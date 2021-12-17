также в разделеОбщество
Укрзализныця назначила 6 дополнительных поездов к новогодним праздникам 7
В НСЗУ объяснили, должен ли семейный врач ехать домой к пациенту 14
Укрзализныця приглашает купить за «вакцинированную тысячу» билет на поезд 7
В Чернобыльской зоне готовят новые туристические маршруты 8
Минздрав закупит еще один препарат для лечения COVID-19 8
Каждый третий украинец готов воевать с Россией 16
С начала войны контрразведка СБУ идентифицировала 1387 боевиков «Л/ДНР» 13
Абитуриенты с ВОТ получат почти 6 тысяч стипендии для реинтеграционных курсов 11
ВР не отсрочила введение кассовых аппаратов для ФЛП, не обошлось без стычек 14
СБУ разоблачила хищение комплектующих к ЗРК на десятки миллионов 17
ФСБ заявила о предотвращении нападения на журналиста и «руке украинских радикалов» 15
Директор компредприятия Донецкой ОГА купил изношенное оборудование по цене нового 12
«Ну, все, остались без хорошей музыки»: В Украину не пустили российского гитариста 32
«Авторитета» из списка СНБО выгнали из Украины 17
Крушение самолета МАУ: Ирану выдвинули ультиматум 24
В Налоговой отреагировали на 1,1 млрд «доначислений» «Синево» 19
Текст приговора о поставках продуктов армии РФ в «Л/ДНР» уже исчез с сайта суда 46
СМИ: СБУ предупредила Кабмин о возможной остановке ТЭС 51

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры 45-летнему жителю Васильевского района Днепропетровской области заочно сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Досудебное расследование установило, что с 2014 года по настоящее время мужчина находится в составе разведывательной роты 1-го мотострелкового батальона 3-й отдельной бригады 1-го армейского корпуса так называемого Министерства обороны «ДНР» в должности старшего разведчика.

В ходе дислокации указанного незаконного вооруженного формирования на окраине Горловки злоумышленник осуществлял разведывательные выходы и участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в районе поселка Логвиново, городов Углегорск и Дебальцево.

Кроме того, в обязанности боевика входит наблюдение и фиксация участков фронта, на которых ведутся боевые действия, охрана специалистов технической разведки и объектов инфраструктуры, захваченных оккупационными властями РФ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги