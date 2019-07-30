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Детективы Национального антикоррупционного бюро сегодня задержали бывшего первого заместителя начальника ГУ Нацполиции в Одесской области, который скрывался от следствия.

Об этом сообщается на странице ведомства  в Facebook.

Экс-чиновника вместе с бывшим начальником ГУ Нацполиции в Одесской области подозревают в завладении крупной партией табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота.

25 июля этим двум лицам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

 

Как сообщал ForUm, 25 июля во время совместной спецоперации Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры при участии Национального антикоррупционного бюро Украины задержан бывший начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.
ForUm

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