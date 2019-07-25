Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили четырех человек, причастных к незаконному завладению крупной партии табачных изделий, ранее изъятых из незаконного оборота. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

Речь идет о бывших начальнике и первом замначальника ГУ Нацполиции в Одесской области (с сентября 2016 по апрель 2019), и двух руководителях частных компаний.

Всем им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»).

Двух человек, в том числе экс-начальника ГУ НП в Одесской области, задержали в порядке ст. 208 УК Украины. Решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения.

Следствие установило, что руководители субъектов хозяйствования в сговоре с экс-начальниками Нацполиции Одесской области в ​​2017 году незаконно завладели крупной партией контрафактной табачной продукции, имевшей статус вещественных доказательств в уголовном производстве, которое расследовали следователи ГУ НП Одесской области. После чего выпустили ее в незаконный оборот. Речь идет о партии объемом в семь морских контейнеров. Рыночная стоимость такой партии на «черном рынке» может достигать 50 млн грн.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали летом 2018 года.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

Как сообщал ForUm, 25 июля во время совместной спецоперации Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры при участии Национального антикоррупционного бюро Украины задержан бывший начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.