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Поврежденный стеклянный элемент перильных ограждений пешеходно-велосипедного моста, соединяющего парки «Владимирская горка» и «Крещатый», заменят за два дня, сообщает пресс-служба КГГА.

Как отметили на предприятии, демонтаж и замену стеклянного элемента планируют осуществить в среду, 31 июля. Стекло, которое снимут, отправят на экспертизу, чтобы установить причины неисправности.

«Также специалисты изучают видео с камер наблюдения, чтобы выяснить, не было осуществлено акта вандализма», - заявили в КГГА.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице повредили две секции стекла на новом мосту, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов.  Он назвал это актом вандализма.

При замене защитного стекла, поврежденного на двух элементах пола, треснул еще один элемент.

Полиция начала расследование.
ForUm

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