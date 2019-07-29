В Кабмине состоялось совещание под руководством вице-премьер-министра Украины Геннадия Зубко, на котором обсудили проект восстановления моста в районе КПВВ «Станица Луганская».

В нем принял участие руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма, представители центральных ведомств и местных властей, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

24-25 июля 2019 правительственная рабочая группа провела исследование состояния моста в Станице Луганской. Разработаны варианты технического задания на восстановление мостового перехода; даны поручения по определению сроков, объемов и источников финансирования; согласованы параметры плана-графика работ.

«Наши мостостроители и местные власти готовы работать над восстановлением моста круглосуточно, работам должно предшествовать разминирование прилегающих территорий», - сообщила Олифер.

Как сообщал ForUm, 8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что готов дать боевикам на Донбассе 8 дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской и уже через месяц он должен быть готов.

Главарь группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что воспримет действия Украины на мосту у Станицы Луганской как акт агрессии.

24 июля украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.

Однако боевики не позволили обследовать мост специалистам, которые прибыли, чтобы оценить уровень его разрушения и впоследствии изготовить соответствующий проект.