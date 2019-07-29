Обвинительный акт в отношении вероятных исполнителей и организаторов убийства ветерана АТО Виталия Олешко с позывным «Сармат» направлен в Бердянский районный суд.

Эту информацию подтвердил замглавы полиции Вячеслав Аброськин, пишет Громадське.

В понедельник, 29 июля, состоится первое заседание, на нем в частности решать вопрос о продлении сроков содержания под стражей фигурантов преступления.

Среди подозреваемых в организации и совершении убийства семь человек: Михаил Сигида, Евгений Бродский, Виктор Власюк - вероятные организаторы преступления; Артем Матюшин, Владимир Обухов, Николай Ломако, Максим Владимиринков – вероятные исполнители

Весной 2019 дело убийства Виталия Олешко «Сармата» объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днипре, которое произошло 4 июля 2018. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка – предполагаемого организатора убийства «Сармата» - Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске выстрелом в спину убили бойца батальона «Донбасс» Виталия Олешко («Сармат»).

Красный автомобиль «Таврия», на котором скрылись двое нападавших, был обнаружен правоохранителями через несколько часов после убийства на улице Ямбольской.

Спустя несколько часов в городе Васильевка Запорожской области полицейские задержали 4 подозреваемых. Позже в Бердянске был задержан еще одни подозреваемый.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция рассматривает несколько версий убийства.

Бывший заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур сообщил, что одним из задержанных по подозрению в убийстве Олешко является экс-боец подразделения Артем Матюшин.

Подозреваемый в убийстве Олешко заявил, что совершил преступление по заказу бердянского предпринимателя, владельца ресторана «Мохито».

16 декабря 2018 года полиция задержала подозреваемого в заказе убийства Олешко Евгения Бродского.

6 июня Печерский райсуд Киева отпустил под домашний арест главного подозреваемого в организации убийства «Сармата» Михаила Сигиду, но 12 июня его повторно арестовали.

Заказчика убийства до сих пор не установили, следствие продолжается. Недавно полиция вызвала на допрос двух народных депутатов: Александра Пономарева и Сергея Валентирова. Последний имел тесные отношения с обвиняемым Сигидой. Именно депутатов родные и собратья «Сармата» считают заказчиками убийства.