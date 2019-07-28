Окружная избирательная комиссия № 69 превысила свои полномочия, принимая решение о пересчете голосов на округе, где на досрочных парламентских выборах победил нардеп Виктор Балога.
Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
Согласно сообщению ЦИК, окружком принял постановление о проведении пересчета голосов на округе «вопреки требованиям закона, с превышением предоставленных ему полномочий».
Кроме того, Центризбирком обязал окружком № 69 безотлагательно установить итоги голосования в пределах округа, составить соответствующие протоколы и транспортировать избирательную документацию в ЦИК.
Напомним, по состоянию на вечер 23 июля ОИК № 69 отклонила заявления кандидатов в нардепы Виктора Балоги и Эдгара Токаря о повторном подсчете голосов, а 24 июля принял провести повторный подсчет.
27 июля окружная избирательная комиссия № 69 проводила повторный подсчет голосов.
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