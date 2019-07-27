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На Закарпатье в Мукачево окружная избирательная комиссия № 69 проводит повторный подсчет голосов на всех 133 участках округа.

Об этом сообщает ГС Опора в Facebook.

По состоянию на вечер 23 июля ОИК № 69 отклонила заявления кандидатов в нардепы Виктора Балоги и Эдгара Токаря о повторном подсчете голосов, а 24 июля постановил провести повторный подсчет.

Напомним, что по итогам подсчета 100% протоколов в округе № 69 в Закарпатской области, нардеп Виктор Балога победил у кандидата от Слуги народа Эдгара Токаряс отрывом в 798 голосов.

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают 5 партий.
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