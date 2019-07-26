Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров якобы судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

По утверждениям НАБУ, записанные разговоры происходили между судьями ОАСК и другими лицами, вероятно причастными к преступлению, сообщает «Украинская правда».

На записях фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, помощница нардепа Сергея Кивалова Антонина Славицкая.

Они обсуждают подачу исков в Окружной админсуд для приостановлению полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей, поиск лиц, от имени которых будут подаваться иски.

Также в разговорах речь идет об изменении состава ВККС и введении в состав комиссии лояльных лиц.

Разговоры также касаются квалификационного оценивания, на которое несколько раз не являлись судьи ОАСК, и возможность избежать оценивания якобы по болезни.

Кроме того, по данным следствия, к возможной незаконной деятельности судей причастно Государственное бюро расследований. В разговорах речь идет о возможности использования ГБР для давления на судей.

Напомним, 26 июля детективы Национального антикоррупционного бюро вместе с Управлением специальных расследований ГПУ провели санкционированные обыски в помещении Окружного административного суда Киева.

ГПУ И НАБУ подозревают руководство Окружного админсуда Киева во вмешательстве в работу госорганов.