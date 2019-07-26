Виктория Сюмар, баллотирующаяся в Раду по спискам «Европейской солидарности», комментируя обвинения ветерана полка «Азов» Никиты Макеева, предложила проверить качество украинских бронежилетов на ней.

«Да. В 2014 мы начали делать броники. Сами. Потому что удалось удержать Мариуполь, а это город, где делают броню. Один у меня есть. Подарили как заместителю секретаря СНБО, который знал, как сложно запустить производство», - написала она в Facebook.

«Готова, чтобы в меня постреляли подонки с еще с недавно российским гражданством, которые умеют прыгать на авто. Ума для этого много не надо. Полигон готовьте. Броник точно от 2014. Надеюсь, не слабо? Вперед. Синяков не боюсь. Потому что ваша родина Россия начала войну против моей страны. Не наоборот. И не вам судить о том, кто из украинцев и как готов защищать свою землю», - заявила Сюмар.

Напомним, 25 июля пятый президент Петр Порошенко приехал в Государственное бюро расследований, хотя его допрос был перенесен на 8 августа.

После выхода из здания на автомобиль Порошенко напали.

Уроженец Санкт-Петербурга, ветеран полка «Азов» Никита Макеев заявил, что напал на кортеж пятого президента Петра Порошенко, чтобы «отомстить ему за 5 лет унижения».