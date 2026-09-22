У родини міністра Віталія Кіма знайшли активи, яких немає в декларації

Родина міністра у справах ветеранів Віталія Кіма може користуватися активами, які не зазначені в його деклараціях. Журналісти Bihus.Info заявляють, що йдеться, зокрема, про квартиру та паркомісце у столичному житловому комплексі «Новопечерські липки», автомобіль Porsche Macan та можливий зв’язок із мисливським господарством на Черкащині площею 18 тисяч гектарів.

За даними журналістів, улітку 2025 року компанія дружини Кіма Юлії придбала квартиру площею понад 100 квадратних метрів у «Новопечерських липках», а також паркомісце. Bihus.Info оцінює їхню сукупну вартість на той час приблизно у $350 тисяч без урахування ремонту.

Журналісти зазначають, що наприкінці серпня на паркінгу житлового комплексу помітили Volkswagen Touareg на номерах прикриття, схожий на автомобіль, який орендує Кім. Через кілька днів цей автомобіль виїжджав із комплексу, а на пасажирському сидінні перебував чоловік, схожий на міністра.

Сам Кім заявив журналістам, що не користується ані квартирою, ані паркомісцем. За його словами, квартира належить компанії його дружини та була придбана в кредит.

Журналісти також проаналізували фінансові дані родини. За підрахунками Bihus.Info, у декларації Кіма за 2025 рік заощадження родини, навпаки, зросли приблизно на 6,5 млн грн порівняно з попереднім роком. Сукупний офіційний дохід сім’ї за 2025 рік становив майже 7 млн грн до сплати податків. Витрат на придбання житла у декларації, за даними розслідувачів, немає. Водночас у декларації Кіма за 2025 рік, оприлюдненій у реєстрі НАЗК, зазначено самого Віталія Кіма як суб’єкта декларування.

Окремо Bihus.Info звернув увагу на Porsche Macan, який журналісти помітили на паркомісці, що належить компанії Юлії Кім. За даними розслідування, саме на цьому автомобілі дружина міністра у 2024 році отримала штраф.

Porsche не зазначений у декларації Кіма і зареєстрований на будівельну компанію «С-Девелоп» Романа Сербенова. Кім розповів, що Сербенов раніше працював директором у його будівельних компаніях, а також разом із ним очолював миколаївський баскетбольний клуб.

За словами Кіма, його дружина орендувала Porsche менш ніж на 180 днів, тому автомобіль, на його думку, не потрібно було вказувати в декларації під час звільнення з посади голови Миколаївської ОВА. Він також заявив, що до цього автомобіль перебував у періодичному, а не постійному користуванні.

Сербенов підтвердив журналістам, що його компанія придбала Porsche у 2022 році та передала його в оренду дружині Кіма.

Ще один автомобіль, який журналісти зафіксували біля «Новопечерських липок», Volkswagen Touareg, належить колишній дружині Кіма Ользі. Міністр заявив, що вона перебуває за межами України, а сам він цим автомобілем не користується.

Ще один епізод розслідування стосується Канівського лівобережного мисливського господарства на Черкащині, у користуванні якого перебувають близько 18 тисяч гектарів мисливських угідь.

За даними Bihus.Info, влітку 2025 року підприємство змінило власників. Частку в ньому придбав давній бізнес-партнер Кіма Олександр Степанов, який раніше був пов’язаний зі спільними компаніями нинішньої та колишньої дружин міністра.

Степанов заявив, що не захоплюється полюванням, майже не бував на мисливській базі та не знає свого нового бізнес-партнера Андрія Галкіна.

Кім підтвердив, що кілька разів бував на цій базі, але, за його словами, приїжджав туди «на запрошення друзів». Степанов своєю чергою сказав, що Кім може не повідомляти йому про свої приїзди, оскільки може відвідувати базу з людьми, яких «не хотілося б афішувати».

Bihus.Info припускає, що нинішні власники мисливського господарства можуть бути формальними, а актив могли придбати в інтересах третіх осіб. Журналісти також заявляють, що Кіма на мисливській базі міг супроводжувати голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Цю версію видання подає саме як припущення, а не як встановлений факт.

Сам Кім заперечує користування квартирою та паркомісцем у «Новопечерських липках» і пояснює походження активів та користування автомобілем законними цивільними відносинами, зокрема кредитом та орендою.