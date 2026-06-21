У США бездомний чоловік викрав авто поліціянтів, які приїхали його затримувати

У місті Сакраменто, США, бездомний чоловік викрав службове авто поліції зі зброєю всередині. Після масштабної погоні його затримали.

Інцидент стався 19 червня. До поліції звернулась людина, яка заявила, що бездомний чоловік безпричинно напав, кинув відро в її автомобіль, а потім почав переслідувати, розмахуючи великою палицею, пише The New York Post.

На місце прибули правоохоронці. Вони намагались затримати чоловіка, вийшли з авто й побігли за ним. Той вскочив у транспортний засіб поліції та став втікати на ньому. Через це в місті розпочалась масштабна погоня, яку зняли на відео.

Оскільки в патрульному автомобілі знаходилася табельна зброя, ця ситуація створювала додаткові ризики для офіцерів під час переслідування.

Зрештою автомобіль зупинили (судячи з відео, підозрюваний зупинився сам), чоловіка затримали без жодних травм серед правоохоронців.

Поліція встановила особу підозрюваного – ним виявився 28-річний Айзек Павал із Сакраменто. Чоловік має судимість і наразі перебуває на досудовому умовному терміні за водіння в стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі намагаються з’ясувати, чи мав Павал доступ до гвинтівки, що знаходилася у викраденому патрульному автомобілі.